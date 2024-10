In Sardegna

L'allarme pantera in Goceano non accenna ad arrestarsi. Si è tenuto ieri a Sassari il vertice in pretura che ha visto coinvolti i sindaci di Bultei, Nule, Benetutti e Nughedu, la Forestale, il settore veterinario della provincia di Sassari e l'Istituto zooprofilattico.