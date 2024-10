Il Polo Sanitario Sardegna Centrale (Pssc), società di progetto che ha in carico il project financing per gli ospedali di Nuoro, ha ribadito la necessità di far ripartire quanto prima il progetto, a seguito anche delle dichiarazioni del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone.

"Nonostante l'Anac abbia ritenuto di individuare nell'impianto contrattuale un problema di corretta allocazione del rischio di impresa - è detto in una nota - è altresì innegabile che l'atteggiamento di PSSC è sempre stato improntato alla massima collaborazione con la controparte pubblica e alla costante ricerca di una soluzione. PSSC ha recepito da subito le osservazioni dell'Autorità, provando a modificare il contratto e presentando una proposta che l'Anac ha giudicato notevolmente migliorativa rispetto allo schema iniziale, ma non presa in considerazione perché non accettata dalla ASL. Davanti a questa decisione PSSC ha presentato istanza di riesame, continuando al contempo a dichiararsi disposta a rivedere quelle parti del contratto ancora oggetto di contestazione, per rinegoziarlo sotto l'ombrello e la garanzia dell'Anac stessa, senza distruggere quanto di positivo può esserci in esso".

"Davanti alle più che condivisibili affermazioni di Cantone sull'importanza strategica dell'istituto del project financing per il rilancio delle opere pubbliche in Italia - conclude la nota - PSSC si domanda perché la ASL propenda per un'azione di annullamento piuttosto che di revisione contrattuale, rischiando di incorrere in un lungo contenzioso che bloccherà i lavori e non permetterà alla sanità nuorese di beneficiare dei vantaggi di tale progetto".