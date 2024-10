"Forza Mario andrai sopra le stelle. Mario ti vogliamo bene". La frase l'hanno scritta con il cuore i compagni di scuola di Mario Donato Vinci, il piccolo bambino di sette anni che, dal 17 al 21 novembre, rappresenterà Sassari e la Sardegna allo Zecchino d'Oro. Lui è pronto a partire per Bologna, per vivere la sua grande avventura.

Ieri, direttamente dall'Antoniano di Bologna, è arrivata a Sassari, nella scuola di San Giuseppe dove frequenta la seconda elementare, la troupe che ha seguito il piccolo cantante per un giorno intero al fine di registrare il video di presentazione che andrà in onda durante la trasmissione.

A fare le riprese e a scherzare con Mario e sui compagnetti di classe c'era Marco Lui, giovane attore comico e regista milanese a cui è stato affidato il compito di raccontare la giornata tipo del bambino.

"È un grande orgoglio, anche perché la nostra scuola è a indirizzo musicale – afferma la dirigente scolastica di San Giuseppe Maria Cristina Rebeccu – che, nel corso degli anni, ha sempre favorito la partecipazione degli alunni a laboratori musicali. Siamo contenti, poi, perché lo Zecchino d'Oro veicola quei valori che sono prioritari anche nella nostra scuola. Siamo pronti a fare il tifo per lui".

Ieri a salutare Mario Donato, e a portare l'abbraccio del sindaco di Sassari Nicola Sanna impegnato a Torino all'assemblea nazionale dell'Anci, c'era anche l'assessore alle Politiche educative Maria Vittoria Casu. «Un bel talento abbinato alla genialità di questo bambino che ha dimostrato di saper seguire un percorso all'interno della scuola, in attività extra scolastiche. Siamo così arrivati ad avere un alunno della scuola di San Giuseppe di Sassari che andrà a rappresentare la Sardegna allo Zecchino d'Oro. È una bella soddisfazione per la famiglia ma, diciamolo, anche per tutta la città", ha detto l'assessore.

E a fare il tifo per lui ci saranno, sicuramente, i suoi compagni di scuola che, guidati dalla loro insegnante Laura Cubeddu, hanno ideato alcune frasi che potessero accompagnarlo in questa grande avventura. «Abbiamo fatto una selezione di frasi – racconta - e lui ne ha scelto una che, tra le tante, è sembrata dargli più coraggio: Forza Mario andrai sopra le stelle».

Al fianco del bambino, sempre presenti, mamma Dora e papà Paolo orgogliosi «per la splendida avventura, una bellissima esperienza che ci sta dando tanta gioia. E Mario la sta affrontando come uno splendido gioco a dimensione di bambino».