Mario Donato Vinci, 7 anni di Sassari, è il bimbo che rappresenterà la Sardegna allo Zecchino d'Oro di Bologna, che andrà in onda su Raiuno a novembre.

Mario fa parte del Coro di Sassari Mariele Ventre seguito da Debora Catta, Alessandra Palmas e Gian Michele Era.

A Golfo Aranci, nel mese di luglio, c'è stata la prima selezione in cui Mario ha portato il brano "Il blues del manichino", aggiudicandosi la finale regionale, in cui sono stati scelti 6 bambini sardi per le selezioni nazionali di Bologna.

Nella città emiliana il 2 ed il 3 settembre si sono svolte le fasi finali, dove il piccolo Mario ha cantato i brani "Chicopez" e "Due nonni innamorati".

Mario passerà un periodo all'Antoniano di Bologna, dove imparerà il brano che gli verrà assegnato, con la guida della direttrice del Piccolo Coro Mariele Ventre dell'Antoniano, Sabrina Simoni, e avrà modo di socializzare con gli altri bambini selezionati, provenienti da diverse parti d'Italia e del mondo.

Gli altri partecipanti sardi arrivati alle fasi finali sono Giorgia Derudas (3 anni di Ossi), Davide Schirru (5 anni di San Sperate), Mattia Cara (9 anni di Narcao), Emma Serrau (9 anni di Monserrato), e Francesca Puggioni (7 anni di Osilo).