Ho scovato un esemplare di persona che incarna il concetto dell’eccezione che conferma la regola. In questo caso la regola sarebbe che alle persone di una certa età è invisa la tecnologia.

La signora Cardu è presente su Facebook e altri social e possiede e utilizza con destrezza tablet, pc, smartphone e pure Alexa. Ha una passione sfrenata per tutto ciò che è tecnologico e moderno e ama stare al passo coi tempi, comunicando tranquillamente su Whatsapp con nipoti, figli e amici virtuali di tutta Italia. Sì, da tutta Italia, perché in rete ha conosciuto centinaia di persone con cui chiacchiera animatamente di politica, musica, cultura e attualità.

Uno dei suoi cavalli di battaglia è convincere le persone a venire in Sardegna. Spesso propone Villasalto e altre amene località della sua infanzia nel Gerrei, di cui va fiera, come va fiera di essere annoverata tra i nipoti di Emilio Lussu.

Insegnante in pensione, vive tra Sassari e Platamona, immersa nel verde dell’agro, e passa il suo tempo tra infinite e costanti letture, serie tv ipermoderne, telefonino, pc e piccole ricognizioni in campagna intorno alla sua villetta dove abita col marito, molto meno tecnologico, anzi per niente.

La stima e l’affetto che le tributano i suoi amici anche giovanissimi su Facebook e non solo sono la testimonianza che l’era digitale, se usata con criterio, può essere uno strumento potentissimo per alleviare la solitudine, per tenere la mente fresca e attiva e per ravvivare costantemente quella magica rete di relazioni umane che spesso purtroppo viene a mancare nella categoria degli over e che sovente è causa di tristezza e senso di non appartenenza a quella vita che un tempo era rigogliosa e ad un certo punto rischia di seccarsi nell’oblio della stagione dell’inverno del tempo.

L’insegnamento che questa nonna ci dà è che imparare cose nuove a qualsiasi età tiene pulito il cuore, scaccia immaginazioni negative e rallegra le sinapsi cerebrali, ungendole di magia e di nuove stelline e lustrini ogni giorno. Così da essere sempre una rockstar sovrana della proprie facoltà mentali ed emozionali. A dispetto dei numeri e dei documenti che in certi casi, come questo, non avranno la possibilità di significare un bel niente.