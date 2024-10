Ancora protagonista il “Pecorino etico solidale”, stavolta in terra francese. Sino 25 ottobre, infatti, Biraghi, la più grande azienda di trasformazione casearia del Piemonte con oltre 80 anni di storia nel settore, sarà presente al Salone internazionale dell’alimentazione di Parigi.

Una vetrina internazionale di spicco che consentirà di presentare, oltre all’ampia gamma di prodotti, anche il progetto avviato con Coldiretti Sardegna: un innovativo accordo di filiera “pionieristico” tra industria e agricoltura per sostenere i pastori sardi garantendo un prezzo di acquisto equo della materia prima.

Questi i numeri dell’iniziativa sottoscritta dalla Biraghi di Cavallermaggiore (Cuneo) e da Coldiretti Sardegna il 30 marzo 2017: oltre 150 tonnellate di materia prima acquistate da cooperative sarde per un totale di 1.600.000 confezioni di “Pecorino Etico Solidale” vendute in più di 2600 punti vendita in Italia.

La Sardegna è rappresentata da Leonardo Salis, presidente della cooperativa Pastori Dorgali, una delle cooperative che produce il Pecorino romano contenuto nel Pecorino etico solidale.

Chi avrà modo di visitare lo stand H053 situato nel padiglione 7 si potrà inoltre scoprire e degustare l’intera gamma Biraghi, tra cui i fiori all’occhiello della produzione Gran Biraghi e Gorgonzola DOP, realizzati solo con latte 100% italiano, naturali e senza conservanti.