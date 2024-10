«Anci Sardegna sostiene l’iniziativa di Anci che coglie l’invito dell’Assemblea Generale dell’ONU per valorizzare le esperienze realizzate a livello comunale per contestare ogni fenomeno di violenza sulle donne e per un profondo cambio culturale dentro la società e dentro le comunità».

È quanto comunicato dal Presidente Emiliano Deiana che ha invitato lanciato un invito a tutti i Comuni Sardi per la sottoscrizione. Il suo auspicio è quello di avere una risposta in massa e «Che la Sardegna tutta sia in prima linea contro le discriminazioni di genere e contro ogni forma di violenza contro le donne».