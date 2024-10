Il patrimonio genetico dei centenari sardi ad una società londinese di biotecnologie. Tiziana Life Sciences plc, società focalizzata su farmaci mirati per il trattamento di malattie in oncologia ed immunologia, ha annunciato di aver acquistato beni chiave da Shardna Spa, la biobanca con sede a Cagliari, per un valore complessivo di 258.000 euro.

L'azienda ha anche istituito una filiale italiana in Sardegna, LonGevia Genomics Srl, per sviluppare le attività. Lo ha annunciato sul proprio sito internet la stessa società che oggi illustrerà i dettagli dell'operazione in una conferenza stampa.

Shardna biobanca comprende 230.000 campioni biologici ricavati da quasi 13.000 residenti dell'Ogliastra, la regione storica della Sardegna centro-occidentale che registra una prevalenza di centenari quasi 50 volte superiore a quelle degli Stati Uniti o del Regno Unito e la più alta longevità al mondo dopo Okinawa, in Giappone.

Shardna Spa è stata fondata nel 2000 per iniziativa dell'imprenditore Renato Soru, fondatore di Tiscali, ex governatore sardo e attuale europarlamentare del Pd, e di Mario Pirastu, direttore dell'Istituto di Genetica delle Popolazioni del Cnr.

Dopo nove anni era stata acquistata dalla Fondazione San Raffaele Monte Tabor, finendo per essere coinvolta nella liquidazione della società di Don Verzè ed essere messa in liquidazione.