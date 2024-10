Al via il nuovo progetto di Jacopo Cullin. Dal 22 giugno nel sito ufficiale del regista e attore di Cagliari andrà in onda "Il Passeggero", da lui ideato e diretto, con Benito Urgu, Giampaolo Loddo, Massimiliano Medda e Gabriele Cossu protagonisti, e raccontati in veste inedita. Il nuovo format si svolgerà tutto all'interno di un'auto.

Quattro appuntamenti da 20 minuti, ogni lunedì alle 21 per quattro settimane. Sarà visibile esclusivamente online, in attesa di recuperare gli spettacoli rinviati, causa Covid-19.

"Ho preso spunto da uno show statunitense che ho però modellato, ampliato e contestualizzato fino a farlo diventare una mia creatura. Al suo interno ho voluto racchiudere tutto: amicizia, cibo, escursioni, archeologia, aneddoti, sorprese, automobili e tante risate in una Sardegna magica, in cui a ricoprire il ruolo del passeggero sarà proprio lo spettatore", racconta Cullin.

"Lo show - prosegue - è un concentrato di eccellenze sarde, tra ospiti, sponsor, collaboratori e supporter, tra i quali voglio citare il Cagliari calcio e la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari che ci hanno fin da subito dato la loro totale disponibilità concedendoci l'accesso e l'utilizzo dei loro spazi".

E conclude: "Il Passeggero è un format in cui l'abitacolo di una macchina diventa l'ambiente perfetto per creare l'intimità giusta, così come lo è il momento conviviale di un pranzo: luoghi in cui si abbassano tutte le barriere e gli ospiti si lasciano andare perché dimenticano di essere filmati".