Una grande occasione per mettersi in mostra, apprendere nuove conoscenze e crescere sia dal punto di vista lavorativo che umano. Con questi obiettivi in mente, il parrucchiere algherese Giuseppe Manca è pronto a partecipare a Look Maker Academy, il talent show dedicato a make up artist e hair stylist che si terrà durante una ricca e divertente crociera nel mediterraneo.

Giuseppe, 34 anni, titolare del salone Chic & Chic di via Ugo Foscolo 35 ad Alghero, ha superato la prima selezione tra migliaia di candidati provenienti da tutta Italia, e fa dunque parte dei semifinalisti che dal 4 gennaio e per una settimana saranno impegnati in una serie di prove di abilità nell'hair-styling, nell'abbigliamento e nel make-up.

Durante la crociera sarà fatta un’ulteriore scrematura degli oltre 100 partecipanti e 40 di loro diventeranno i concorrenti ufficiali della nuova edizione del talent TV su VERO, canale 55 del digitale terrestre.

Il vincitore di Lookmaker Academy avrà la possibilità di realizzare un sogno: un Atelier firmato “Lookmaker” del valore economico di 100.000 euro.

Alghero farà, dunque, il tifo per Giuseppe, un ragazzo ambizioso e determinato quanto socievole e con tanta voglia di vivere nuove esperienze. “Voglio lasciarmi alle spalle un anno brutto della mia vita. Questa sarà un’occasione per voltare pagina, per mostrare cosa so fare e per continuare a mettermi in gioco”, ha spiegato il parrucchiere algherese. Lui è una di quelle persone che amano il proprio lavoro e che per portarlo avanti fanno costantemente sacrifici. “Vincere e poter avere l’allestimento completo del salone sarebbe un grande sogno”, ha continuato Giuseppe.

I semifinalisti che parteciperanno al talent show provenienti della Sardegna saranno altri 10 e tra questi ci sarà anche Davide Mura, giovane algherese, collaboratore nel salone Chic&Chic di Giuseppe Manca.

Semifinalisti Boat Academy 2016

Sardegna

– Atzori Milena, Selargius (CA)

– Curreli Tiziana, Quartu S.Elena (CA)

– Doi Teodolinda, Cagliari (CA)

– Lai Gianluca, Quartu S.Elena (CA)

– Manca Giuseppe, Alghero (SS)

– Mura Davide, Alghero (SS)

– Muresu Pierangela, Cagliari (CA)

– Neri Michela, Cagliari (CA)

-Peddis Rosanna , Cagliari (CA)

– Piztianti Marcella, Cagliari (CA)

- Puggioni Fabio, Sassari (SS)

LOOKMAKER ACADEMY è nata nel 2010 allo scopo di diventare un’istituzione di riferimento rispetto tutte le attività formative riguardanti la professione del lookmaker ed allo scopo di sostenere questi professionisti con l’apertura di atelier su tutto il territorio nazionale.