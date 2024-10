Quella musica tra il folk e il blues che entra nell'anima sarà protagonista domani a Desulo nella sala conferenze dell'Istituto comprensivo alle 20,30 con un concerto inedito. Sarà l'esordio della rassegna invernale intitolata “Tittia su frittu” e organizzata dall'associazione culturale Brincamus. Si esibiranno Alberto Sanna (One man band), Luca Lanzi (Casa del vento) e Fry Moneti dei Modena City Ramblers.

Ma la vera sorpresa potrebbe essere rappresentata da un gruppo di amici desulesi che suonano assieme ad un appassionato della musica d'eccezione: il parroco don Gianni Pippia. Per il probabile esordio del gruppo musicale, il sacerdote suonerà il basso, Seby Peddio chitarra elettrica e voce, batteria Gianni Casula, Ignazio Bitto chitarra elettrica, Francesca Carta chitarra classica e Susy Frongia alle tastiere.

La voce corre da alcuni giorni per le vie del paese destando interesse nei desulesi, che attendono l'appuntamento con grande trepidazione.

SUONI DEL CUORE Don Gianni, figura di grande carisma e una guida spirituale di prim'ordine per l'intera comunità, ha due passioni ben note al suo popolo d'anime. Possiede due moto, che usa spesso, non manca mai di partecipare al raduno organizzato dai ragazzi del motoclub, e ama suonare diversi strumenti: basso, tastiere, chitarra classica e acustica. Una passione nata tempo fa e cementata dall'amicizia con giovani del paese che coltivano lo stesso interesse.

L'attesa A Desulo, c'è grande attesa per il concerto. Francesco Fry Moneti, violinista e chitarrista dei MCR per quindici anni, con un passato nella band Aretina “La Casa del Vento” ha iniziato da tempo una grande amicizia con Luca Lanzi e l'ultimo one man band sardo Alberto Sanna, amicizia nata in occasione della partecipazione dei tre nell'album “Male Bene” degli Almamediterranea.

La collaborazione dà vita al duo “cagli-aretino” Sanna-Moneti, che ha all'attivo numerosi concerti. Un anno fa Sanna e Moneti sono stati ospiti dell'amico Luca Lanzi nel raduno/concerto per i vent'anni della Casa del Vento sulle montagne dell'Appennino Toscano.

L'ORGANIZZATORE «Questa manifestazione è molto importante - spiega Giancarlo Palermo presidente Brincamus - per la grande caratura artistica de. Per la prima volta l'associazione Brincamus organizza un grande evento musicale, alternativo rispetto ad altre iniziative. Speriamo che il concerto sia partecipato e riscuota il successo che merita».