“Apprendiamo con entusiasmo che la Catalogna in modo pacifico e democratico ha concluso il suo percorso di indipendenza nazionale dalla Spagna”.

Così Sardigna Libera commenta l’approvazione da parte del Parlamento catalano, a scrutinio segreto, la risoluzione che dichiara l'indipendenza dalla Spagna e la costituzione della Repubblica catalana.

“Siamo molto preoccupati per le reazioni repressive minacciate dal governo di Rajoy, coinvolto in queste ultime ore in scandali di corruzione, e dai monarchici di Spagna appoggiati trasversalmente da Stati Membri dell’UE e dalle lobby economico-finanziarie che dominano in Europa – ha detto l’associazione che lancia un appello -. Ancora una volta invitiamo tutti i sardi e le nostre rappresentanze politiche istituzionali e no ad appoggiare e a riconoscere la Catalogna come Stato indipendente e sovrano di diritto democratico e sociale, e a stringersi attorno al presidente Puigdemont, al vicepresidente Oriol Junqueras e al governo di Barcellona su cui gravano le pesanti minacce del governo di Madrid con l’attivazione dell’articolo 155 della costituzione spagnola”.