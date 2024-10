S’infittiscono i preparativi in vista del grande evento che vedrà Papa Francesco a Cagliari tra meno di 10 giorni.

Il programma della visita del Pontefice ormai è già arrivato sino ai minimi dettagli, curato da una gigantesca macchina organizzativa.

Per domenica 22 settembre si prevede l’arrivo nel capoluogo sardo di non meno di 300 mila pellegrini, e non solo dalla Sardegna. Sarebbero 80.000 i pass stampati per partecipare alla messa del Papa, oltre il doppio rispetto alla visita, 5 anni fa, di Benedetto XVI. Ci saranno anche 1.900 malati e 3.500 bambini. In particolare, incontreranno il Pontefice anche i lavoratori, i poveri della Caritas, i detenuti e i giovani.

Qualche curiosità riguarda i canti che accompagneranno la celebrazione liturgica: saranno ben 22; di questi, 20 suonati dall’organo di Andrea Sarigu, 2 dalle launeddas dell’Associazione culturale “cuncordia a launeddas”.

Dopo il Comune di Cagliari, che ha stanziato 200 mila euro per lo storico evento, anche la Regione Sardegna previsto una spesa pari a 600 mila euro. Il contributo regionale è stato definito con una delibera di Giunta del 27 agosto scorso e rientra “nel quadro dei programmi operativi dell’Agenzia Sardegna Promozione per il 2013, riguardanti il turismo identitario, culturale e religioso”.