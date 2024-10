Partito dall’aeroporto di Ciampino, Papa Francesco è atterrato a Lampedusa verso le 9.15. Tra i momenti salienti della visita, il lancio nelle acque al largo dell'isola di una corona di fiori in memoria degli immigrati che hanno perso la vita in mare durante le traversate dall'Africa. Il programma prevede che a Punta Favarolo Francesco incontrerà i migranti e la comunità di Lampedusa e Linosa. In seguito celebrerà la messa nel campo sportivo in contrada Arena. Questa sarà una funzione religiosa di carattere penitenziale, con preghiere tratte dal messale "per la remissione dei peccati". Sarà anche una celebrazione funebre per le vittime. Verso le 14.00 il rientro a Roma.