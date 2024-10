Lo staff della società Explora, capitanata da un pasticcere sardo il cui nome è ancora avvolto nel mistero, stanno lavorando a ritmi incessanti da ormai diverse settimane al fine di realizzare il sorpasso. Incaricati dal Centro Commerciale Sant’Ignazio di Villacidro, lo staff lavora per togliere lo scettro al panettone realizzato a Milano lo scorso anno in occasione delle festività natalizie.

Una sfida a colpi di canditi e lievito madre tra Villacidro e Milano, che allora realizzò un panettone di ben 140 chilogrammi. Un trionfo di gusto e creatività con un'ulteriore sorpresa tutta da scoprire. L’organizzazione ancora non svela come sarà il panettone, né il peso finale o il nome del notaio che certificherà il record, e sopratutto tiene avvolto nel mistero il nome del pasticcere che ha accettato la coraggiosa sfida. Insomma questa Formula1 del gusto è tutta da scoprire!

Il panettone sarà l’evento clou di una serie di iniziative che animeranno Villacidro e il centro commerciale, dall’8 Dicembre 2018 a partire dalle 17 il simbolo per eccellenza delle festività Natalizie sarà il protagonista, esposto nella nuova galleria Sant’Ignazio, che per l'occasione si trasforma in un vero e proprio teatro per lo spettacolo ed espositore di prodotti di artigianato di numerosi operatori dell'Isola.

Sabato 8, domenica 9, sabato 15, domenica 16, sabato 22, domenica 23, sabato 29, e domenica 30 dicembre, sabato 5 e domenica 6 Gennaio ci saranno infatti animazioni di vario genere e i mercatini di Natale. A detta degli organizzatori sarà una delle più belle manifestazioni organizzate in Sardegna sia per il coinvolgimento di persone, sia per il numero degli eventi che faranno da contorno al Guinness.

E’ confermata anche la presenza degli Istituti alberghieri di Arbus, Pula, Villamar che cucineranno piatti deliziosi!!

Il 22 dicembre verrà offerto a tutti il panettone da Guinnes.