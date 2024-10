Uno dei grandi appuntamenti per gli appassionati delle tradizioni equestri, presentato anche quest’anno da Giuliano Marongiu, è il Palio di Santu Bainzu, che si svolge a Porto Torres la settimana successiva alla Festha Manna in onore di San Gavino.

Lo scenario è suggestivo. Nella Via Mare, ai piedi della Torre Aragonese, cavalieri e amazzoni animano uno spettacolo suggestivo, recuperato due anni fa grazie all’impegno dell’Associazione Culturale Etnos, dopo sessant’anni di assenza.

La corsa consiste in una prova di abilità in cui i cavalieri, lanciati al galoppo, devono infilzare con uno spadino di legno i tre anelli appesi ad altrettante corde e disposti in successione lungo il percorso. A parità di centri, vince il cavaliere che ha coperto il percorso nel minor tempo possibile.

Per la terza edizione si registra un aumento del numero dei partecipanti che sale a 45 iscritti.

Il regolamento della Corsa impone il divieto di cambiare cavallo fra una discesa e l’altra (se ne prevede un minimo di tre ma in base al numero degli iscritti e alle tempistiche possono arrivare a quattro), così come non si consente a due cavalieri di correre con lo stesso cavallo.

Le Pariglie proposte dall’Associazione Ippica Giara Oristanese regalano uno spettacolo nello spettacolo, che si apre alle ore 16.00 con la Sfilata dei Tamburini e Trombettieri di Porto Torres, i componenti del Gruppo Folk “Li Bainzini” di Porto Torres in abito tradizionale e la parata dei cavalieri contendenti.

La prima edizione del Palio è stata vinta da Antonio Fiori, cavaliere di Sennori, che si è aggiudicato sia la prima che la seconda edizione del Palio di Santu Bainzu. Lo scorso anno ha superato se stesso centrando sei anelli in tre manche con il tempo di 26 secondi e 23 centesimi, migliorando la sua precedente esibizione del 2013 quando aveva totalizzato quattro anelli “soltanto”.

L’edizione in programma per domani, domenica 7 giugno, si annuncia ancora più ricca e di richiamo e alle migliaia di persone che assisteranno allo spettacolo equestre sarà dato modo di immergersi anche in un mare di tradizioni folkloriche con la manifestazione animata dai Gruppi Folk di Luras e “Li Bainzini” di Portotorres, il Coro Logudoro di Usini diretto da Dario Pinna, la cantante Maria Luisa Congiu, i comici I tre amici immaginari, il complesso musicale dei Zeppara.

Per l'occasione Sardegna Live realizzerà uno speciale televisivo che verrà trasmesso su Videolina.