Tutto è pronto per il grande appuntamento del Palio dell’Assunta, in programma il 17 agosto a Orgosolo, in località “S’Ispadularju”.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Ippica Orgolese, si inserisce nel ricco calendario di eventi del Ferragosto ad Orgosolo, e sarà caratterizzato da un consistente montepremi di 21.400 € suddivisi fra i primi quattro classificati delle categorie PSI, Gran Premio della Montagna (AA fondo arabo), AA, e fantini locali.

Ecco il regolamento:

Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro le ore 17:00 del 16/08/2018, anche anticipatamente via e-mail a ippicaorgolese@gmail.com, oltre l’orario stabilito non si accetteranno iscrizioni.

I concorrenti e i cavalli dovranno essere presenti entro le ore 16 del 17/08/2018 presso il Galoppatoio comunale di Orgosolo.

Alle ore 17:30 avrà inizio la prima batteria. Le batterie verranno composte in ordine di iscrizione.

I concorrenti dovranno essere nell’ apposito tondino entro le ore 16:00 per i controlli veterinari.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3296667744 – 3472974601 o inviare una mail a ippicaorgolese@gmail.com.