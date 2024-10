RipuliAMOlo e RispettiAMOlo: Esterzili fatti bello. E’ lo slogan che accompagna la bellissima iniziativa che avrà luogo domani, a cura dell'associazione turistica Pro Loco: “Si sa che il paese pulito lo fanno i cittadini, ma da troppo tempo Esterzili versa in una situazione di degrado e abbandono per incuria. Abbiamo per questo deciso di rimboccarci le maniche e iniziare noi, come associazione prima e come cittadini poi – scrivono in un post sui social i volontari - per dare una pulita al nostro paesello e renderlo gradevole e accogliente come è sempre stato. Domenica dalle 9 alle 11 armati di scope e palette puliremo le vie del paese e cercheremo di dare un tocco di colore alle nostre aiuole. Vi chiediamo di collaborare con noi, affinché le operazioni siano più incidenti e possano svolgersi al meglio. La Pro-loco è felice di offrirvi guanti, mascherine e sacchetti per la differenziata, scope e palette. Alla fine dell’incontro ci sarà un piccolo rinfresco. Raccomandiamo ai nostri bambini di non mancare. Appuntamento in piazza Gecas. Per una migliore organizzazione vi chiediamo di darci conferma a qui o al numero 393 0500876. I Puffi blu di Esterzili