"Il paese è in lutto per questa tragedia, siamo sconvolti". La sindaca di Decimomannu Anna Paola Marongiu è sotto choc per la tragica fine dei suoi compaesani Michael Manca e Antonio Sanna, morti la scorsa notte ad Assemini dopo uno schianto in moto contro il guardrail.

"Conoscevo questi ragazzi, facevano parte delle nuove leve di Decimomannu, amati e ben voluti da tutti - racconta all'ANSA - Per noi è un momento estremamente triste". Michael Manca era residente in paese ma lavorava a Piacenza come operaio, Sanna invece si era trasferito a Villasor, i suoi parenti però vivono ancora tutti a Decimo.

"Questa mattina sono andata a trovare le famiglie, ho cercato di dare loro un conforto - dice ancora la sindaca - Tutta la comunità si è stratta attorno a loro, siamo pronti a dare il nostro supporto. Al funerale - annuncia - ci saremo tutti, l'intero paese si stringerà attorno ai familiari, al loro estremo dolore, un dolore che ha sconvolto tutta la comunità".