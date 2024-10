Un altro passo in avanti per il nuovo stadio del Cagliari calcio. Parere favorevole della Giunta Pigliaru alla richiesta di riconoscimento del preminente interesse e della rilevanza regionale per i lavori di realizzazione del nuovo impianto, come richiesto dall'assessore degli Enti Locali Cristiano Erriu.

In base alla legge regionale 8 del 2015, le varianti ai Piani urbanistici comunali possono essere approvate soltanto nel caso in cui la Giunta riconosca l'interesse regionale dell'opera pubblica.

In applicazione al protocollo d'intesa siglato nel maggio 2015 da Regione e Comune di Cagliari, presto sarà istituito un tavolo tecnico per la pianificazione anticipata di alcune aree, tra cui quella in cui ha sede l'attuale stadio Sant'Elia.