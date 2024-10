Si è tenuto oggi il primo incontro tra il nuovo arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi e i giornalisti. L’evento si è svolto nell’aula Benedetto XVI del seminario Arcivescovile. Il prelato ha voluto ringraziare la stampa per l’impegno e il lavoro svolto, ha ricordato l’importanza del ruolo dei giornalisti e degli strumenti di comunicazione nel raccontare la realtà. L’arcivescovo ha parlato dei problemi dell’Isola dalla disoccupazione, all’emigrazione, scarsa natalità e mancanza di fiducia verso il futuro.

Ancora presto per conoscere il programma del prossimo episcopato, che richiederà al neo-arcivescovo una conoscenza e un incontro più approfondito con la sua nuova realtà. Èemerso l’impegno verso una chiesa «missionaria», come auspicato da papa Francesco, capace di «comunicare la storia di Cristo che diventa carità verso tutti». La necessità di un percorso di «sinodalità», un camminare insieme nel dialogo, in cui ognuno sia consapevole del proprio ruolo all’interno della Chiesa. Monsignor Baturi ha poi sottolineato l’importanza del volontariato per cercare di rispondere ai bisogni prioritari.

Monsignor Giuseppe Baturi è nato a Catania nel 1964. Ordinato presbitero nel 1993, ed è stato eletto alla sede arcivescovile di Cagliari il 16 novembre 2019. Dal 5 gennaio vescovo della Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari.