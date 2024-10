Domenica 24 aprile, Gianmario Fancello, judoka della Società Gigliotti di Nuoro, affiliata da qualche mese alla famiglia Fisdir Sardegna, si è presentato nel tatami n°4 a Ostia, in occasione dei Campionati Italiani di di Judo Filjkam /Fisdir, per affrontare la sua prima esperienza nazionale con la Federazione.

Inevitabile la sua emozione e quella del tecnico Giovanni Gigliotti, nel palazzetto "Palapellicone" del lido romano, tempio del judo italiano e internazionale.

Alla sua prima esperienza in campo nazionale Fisdir, quella emozione si è rivelata vincente perché, Gianmario Fancello si è laureato campione italiano (categoria 55 kg), primo in assoluto della Fisdir Sardegna.

Ha vinto la sua tenacia, la sua tecnica, ha vinto la sua voglia di emergere e dimostrare che la disabilità non è un ostacolo, ma un valore aggiunto, in un mondo spesso discriminante.

La delegata regionale, felicissima per la grande impresa, ha seguito le gare di Gianmario sia in diretta streaming ma anche in continuo contatto telefonico con il tecnico Giovanni Gigliotti e la madre del campione italiano Mary, visibilmente emozionata per la grande impresa del ragazzo.

"Alla Società Gigliotti - fanno sapere da Fisdir -, con i dirigenti e tecnici giungano le nostre congratulazioni, per aver creduto in questo progetto Fisdir e a Gianmario Fancello, un ringraziamento di cuore per averci resi orgogliosi con la sua grande vittoria. Un altro atleta sardo, si distingue nello sport a livello nazionale, ma noi siamo comunque fieri dei nostri 515 atleti, delle nostre 38 società affiliate e dei 308 tra Tecnici e dirigenti che animano la nostra delegazione".