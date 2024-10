Hanno avuto inizio sabato 8 dicembre, con l’accensione de “L’albero di Luce” in piazza Maggiore, gli eventi de “Il Nostro Natale” promossi dall’Amministrazione comunale di Pozzomaggiore insieme alla Pro loco.

Dopo l’appuntamento di ieri 12 dicembre con “Addobbiamo l’albero” in biblioteca, si proseguirà sabato 15 e domenica 16 con “Mastros e Mustras”, una mostra mercato dell’artigianato locale e dell’agroalimentare.

Sabato 22 alle 21.30, il salone del Nuovo Teatro Santa Croce si terrà una serata di Flamenco mentre il 24 dalle 16.00 Babbo Natale arriverà nelle case per portare i regali. Il 2 gennaio si ritorna al Nuovo Teatro Santa Croce per la proiezione di un film. Il 6 la befana arriva in piazza Maggiore per portare le calze ai bambini.

Come comunicato dal Sindaco Mariano Soro, «Alcune cose abbiamo deciso di non pubblicarle in quanto il Salone del Nuovo Teatro Santa Croce sarà impegnato dal 04/01/al 08/01/2019 per preparare l'accoglienza del nuovo Sacerdote di Pozzomaggiore. Per cui vi informeremo ogni qualvolta faremo qualcosa che non è riportato sul manifesto».