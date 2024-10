Torralba inizia a respirare l’aria del Natale. Quale miglior modo per avvicinarsi al 25 dicembre se non quello di organizzare i mercatini. È questa la proposta della neonata Pro loco di Torralba che ha deciso di dedicare dure giornate agli espositori, con spazi dedicati anche alla gastronomia locale e alla musica della tradizione sarda.

Il programma prenderà il via venerdì 22 dicembre alle 17.00, nel centro storico, con l’apertura degli stand dedicati all’artigianato e alle varie proposte culinarie del posto. Attenzione è stata data anche ai bambini che, grazie alla presenza della casa di Babbo Natale, potranno portare le loro letterine. Grazie al contributo della cooperativa Artemisia, il minion Babbo Natale distribuirà le caramelle ai più piccoli.

Alle 18.00 spazio ai truccabimbi e ai balloons art. Inoltre, l’organettista Guido Vercellino, figlio dell’indimenticato Mondo Vercellino” proporrà uno spettacolo itinerante che accompagnerà i visitatori alla visita delle varie postazioni. Alle 21.00 la Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo ospiterà Coro Gospel “Loving Star”.

Sabato 23 alle 17.00, è in programma la riapertura degli stand e della casa di Babbo Natale. Alle 18.30 ci si sposterà nuovamente nella Chiesa Parrocchiale per il concertino di Natale “Ninna Nanna Gesù, a cura dei bambini di Torralba.

In contemporanea avrà luogo due spettacoli itineranti: il primo riguarderà la musica nostrana con Stefano Pinna e Fabio Melis; il secondo sarà caratterizzato dai trampolieri, sputafuoco e bolle di sapone in compagnia del suonatore di armonica. Chiuderà l’evento il concerto dei Gonzales, in programma alle 22.00.

I componenti della Pro loco, in testa la presidente Maria Rossana Masala, hanno voluto esprimere il loro ringraziamento all’Amministrazione comunale, alla scuola civica di musica, alle Associazioni, ai privati e al parroco Don Antonio Simula per il contributo dato.