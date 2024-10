Musica, teatro, concorsi, mercatini e iniziative dedicate ai bambini.

A Lodine, dopo l’esordio della scorsa settimana, questa domenica torna a dominare l’atmosfera natalizia. L’appuntamento, infatti, è dalle 15 alle 21 con i mercatini di Natale al centro polivalente, dove si potranno trovare tante idee regalo. Da non perdere, anche il concerto delle ore 18 per le vie del paese del Coro “Gusana” di Gavoi.

Per il Natale 2015, il Comune e la Consulta dei Giovani di Lodine, accogliente centro di 363 abitanti, in prossimità del lago artificiale di Gusana, hanno messo in campo un ricco calendario di iniziative che ha previsto, tra i diversi eventi, anche due concorsi, uno dedicato alla fotografia e l’altro ai presepi. Domenica, infatti, alle ore 20 saranno premiati i due presepi più belli.

Sabato 26 dicembre, alle ore 21, si terrà, invece, al centro polivalente, la rappresentazione teatrale della compagnia “Barberi” di Ovodda.

Domenica 3 gennaio, si svolgerà la premiazione della prima edizione del concorso amatoriale di fotografia “La Barbagia in un clik”.

Il concorso fotografico.

REGOL AMENTO

Modalità di partecipazione:

Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia non professionisti; La partecipazione è individuale; Lo scatto della foto deve essere esclusivamente riservato a questo concorso, quindi non

deve essere pubblicata su nessuna piattaforma internet;

La foto non deve essere antecedente al 1 Gennaio 2015; La foto deve essere consegnata in busta chiusa entro il 28 Dicembre 2015 alle ore 13 a

mano o essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Lodine via Oristano 9 08020 NU

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;

Per la consegna tramite posta farà fede il timbro postale; La busta chiusa deve presentare solo la seguente scritta: CONCORSO FOTAGRAFICO

LODINE “LA BARBAGIA IN UN CLICK !” . La busta deve contenere:

La foto

Descrizione (soggetto,data in cui è stata scattata,descrizione personale e luogo);

Altra busta chiusa con le generalità dell’autore con annesso indirizzo e-mail e

numero di telefono;

T ematiche: