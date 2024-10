Il Natale arriva in Città: in occasione dell’81° compleanno di Carbonia, la città mineraria si prepara ad accogliere cantanti, musicisti, ballerini, artigiani e altri professionisti per un importante progetto del Consorzio Fieristico Sulcitano in collaborazione con la Regione Sardegna, il Comune di Carbonia e il Banco di Sardegna.

Il programma prevede diversi eventi dal 18 fino al 24 dicembre: si parte da sabato prossimo alle 15 con la spettacolare parata Disney a cui seguirà il Musical Show Magic Cartoon, con l’esibizione di cantanti e ballerini professionisti.

Dal 20 dicembre si susseguiranno tre concerti in tre diverse chiese periferiche: il primo a Barbusi, presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie, il 20 dicembre alle 18, con Maria Giovanna Cherchi. Il secondo, il 22 dicembre alle 18 a Cortoghiana, presso la Chiesa Sacro Cuore di Gesù, con Maria Luisa Congiu. L’ultimo il 23 dicembre alle 18 a Bacu Abis, presso la Chiesa Santa Barbara, con Laura Spanu, Roberto Tangianu, Peppino Bande e Carlo Crisponi.

Per tutti i giorni della manifestazione, saranno presenti in piazza Roma a Carbonia le casette natalizie con i prodotti sardi e i manufatti degli artigiani per riscoprire la tradizione sarda del fatto a mano, oltre che giochi gonfiabili e giostrine per far divertire i più piccoli.

Il 24 dicembre non mancherà la parata di Babbo Natale con la slitta elettrica.

“Uno degli scopi del progetto è proprio quello di far conoscere le antiche tradizioni ai bambini di e farle ricordare agli adulti” afferma Mauro de Sanctis, presidente del Consorzio Fieristico Sulcitano.

In occasione del Natale, che significa amore e condivisione, verranno donati oltre 1000 manufatti in ceramica pieni di caramelle, in modo da unire alla solidarietà anche la sponsorizzazione e il supporto degli artigiani.