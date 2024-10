“Ringrazio di cuore chi si è permesso di cancellare il murale di Maradona. Ovviamente disturbava. Avrei preferito che fosse pasticciato imbrattato Con Tag o roba simile. No ho parole. Ti ringrazio perché non hai considerato il sacrificio di come me cerca di rendere il paese leggermente migliore anche con solo un murales. Detto questo viva l'arte. Sicuramente una persona vuota come te non sa cosa vuol dire”.

Così Giorgio Forlano, l’artista esecutore che aveva realizzato la bellissima opera per rendere omaggio al grande calciatore Diego Maradona recentemente scomparso. Un atto vandalico vero e proprio, perpetrato da ignoti, che hanno cancellato il murale con la vernice bianca. Forse si tratta di odio calcistico? Oppure? Non è dato sapersi, fatto sta che l’imbarazzo e la delusione dell’artista, direttamente interessato dal gesto, è abbastanza palese tanto è lo sfogo apparso sui social.