"Vogliamo parlare con il presidente Pigliaru, ma condizione che per la data dell'incontro non ci sia più l'assessore all'Agricoltura Elisabetta Falchi: non ci ha mai ricevuti, chiediamo che si dimetta".

E’ questo il primo siluro lanciato dal leader del Movimento Pastori sardi Felice Floris alla nuova Giunta nel corso dell'assemblea di ieri mattina a Tramatza.

"Siamo pronti a invadere Cagliari a breve - ha ribadito Floris - avremmo voluto parlare con l'assessore di Piano di sviluppo rurale per ricordare che i fondi arrivano in Sardegna perché nelle campagne ci siamo noi. E per questo ci piacerebbe essere coinvolti nelle scelte che ci riguardano: senza di noi non si può discutere".

Nessuna azione dimostrativa al termine delle due ore di assemblea alle porte di Oristano. La prossima tappa sarà a Ozieri. Durante l'incontro è stato affrontato anche il tema della lingua blu.

"Dopo quattordici anni di fallimenti e le ultime vicende della procura di Roma - ha attaccato Floris - ora chiediamo una cura alternativa ai vaccini".

Foto dell'Unione Sarda