Pronta la mozione di sfiducia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle per il sottosegretario alla Cultura Francesca Barracciu. Sarà presentata domani nell'aula del Senato, ma il testo è già stato preparato.

Prima firmataria è la senatrice sarda Manuela Serra. La richiesta della revoca è legata alle indagini in corso per l'uso dei fondi dei gruppi nel Consiglio regionale in Sardegna. Secondo i firmatari del documento si ritiene del tutto "irragionevole e inopportuno che Francesca Barracciu ricopra l'incarico istituzionale conferitole con il necessario decoro e imparzialità che si confà all'altissimo impegno che è stata chiamata ad adempiere".

Grillini all'attacco: "Anche a voler ritenere e sostenere - spiega la mozione - come d'altronde appare corretto in tale fase del procedimento, la totale estraneità ai fatti in questione, tuttavia, anche in virtù del principio di trasparenza a cui le istituzioni si ispirano, sarebbe opportuno che la neo Sottosegretaria rinunciasse, quanto meno temporaneamente, all'incarico conferitole fino alla chiara definizione della sua posizione procedimentale".

Di qui la richiesta di "avviare immediatamente le procedure di revoca - su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri - della nomina".