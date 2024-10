Sarà convocato entro i prossimi undici giorni il nuovo consiglio comunale di Cagliari, composto da 34 consiglieri: 21 eletti della coalizione di centrosinistra che ha sostenuto la rielezione del sindaco Massimo Zedda, 10 esponenti della minoranza capeggiata dal candidato sconfitto Piergiorgio Massidda e, per la prima volta, da tre rappresentanti del Movimento 5 Stelle, fra i quali la candidata sindaco Maria Antonietta Martinez.

I nomi saranno pubblicati domani sull'Albo pretorio, dopo che ieri la commissione centrale elettorale ha concluso i lavori per la proclamazione degli eletti.

Il Pd avrà 10 consiglieri, quattro dei quali donne: Guido Portoghese, Fabrizio Rodin, Fabrizio Marcello, Rita Polo, Benedetta Iannelli, Matteo Lecis Cocco Ortu, Davide Carta (ex capogruppo), Giorgia Melis, Rosanna Mura e Marco Benucci. Quattro gli eletti di Sel, il partito del sindaco: l'unica donna, Francesca Ghirra (confermata, la piu' votata in assoluto), Matteo Massa, Alessio Alias e Andrea Dettori. Altrettanti i rappresentanti del Partito sardo d'Azione, la meta' dei quali donne: Gianni Chessa, Gabriella Deidda, Aurelio Lai e Monia Matta. Tre consiglieri ciascuno avranno La Base (Marzia Cilloccu), i Rossomori (Filippo Petrucci) e il Partito dei Sardi (Roberto Tramaloni).

Nei banchi dell'opposizione siederanno per il M5S Martinez, Pino Calledda e Antonella Piroddi, mentre la ripartizione dei seggi nel centrodestra e' la seguente: due consiglieri per "Massidda sindaco", Pierluigi Mannino e Antonello Floris, oltre allo stesso Massidda; uno per i Riformatori sardi, il deputato Pierpaolo Vargiu; uno per Fratelli d'Italia, Alessio Mereu; uno per i Popolari sardi per Cagliari, Federico Ibba; tre per Forza Cagliari, Stefano Schirru, Loredana Lai e Alessandro Balletto; uno per "Nessun dorma", Alessandro Sorgia.