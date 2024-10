Quella Lancia Y, ‘abbandonata’ di fatto in uno stallo delimitato dalle strisce blu, è sanzionabile: infatti, giustamente, gli addetti alla verifica della Apcoa lasciano sul parabrezza dell’auto la sanzione prevista per chi non paga il ticket della sosta.

Il caso

Ma c’è un ulteriore dettaglio, non di poco conto e non di certo trascurabile da chi dovrebbe, (ora più che mai), portare via quel veicolo (Lancia Y), parcheggiato da parecchio tempo in via Scano: l’auto (da una verifica fatta dal nostro giornale), attraverso il riscontro della targa con il database della Motorizzazione, (AP 8.. .., per privacy evitiamo la pubblicazione completa), non è in regola con l’Rca obbligatoria per legge. Morale della favola? Non può sostare in quella pubblica via.

La vicenda era stata raccontata qualche giorno fa su Sardegna Live, dopo la denuncia-post sui social del giornalista Francesco Fuggetta, che aveva sollevato il problema, notando che quel veicolo aveva sui tergicristalli anteriori e in quello posteriore decine e decine di contravvenzioni. Giuste, legittime, certo, perché in quella via, come in quelle limitrofe, dal 13 luglio 2020, è iniziata la nuova regolamentazione delle soste: da bianche (strisce tracciate sull’asfalto), a blu (a pagamento) sugli stalli-parcheggio, appunto, per i veicoli.

Fatto sta che gli addetti della Apcoa Parking (incaricati a monitorare l’osservanza delle soste a pagamento), continuano (giustamente) a sanzionare quel veicolo di colore blu che continua ad accumulare, giorno dopo giorno, sanzione dopo sanzione, parecchi verbali per il mancato pagamento del ticket orario previsto su quella strada, regolamentata, come detto, con la nuova disciplina sui parcheggi. “La legge, si sa, non ammette ignoranza” e le multe dovranno essere pagate dal proprietario che forse, ancora non sa, che i parcheggi da gratuiti sono passati (da quasi un mese), a pagamento.

Parcheggi blu

Dal 13 luglio 2020, parcheggi a pagamento nella via Carboni Boi (tra le vie Sanna Randaccio e Scano, su entrambi i lati delle due carreggiate), ancora via Cugia (tra le vie Sanna Randaccio e Scano, su entrambi i lati), via Scano (tra le vie Carboni Boi e Cugia) e via Tuveri (tra via Scano e via Puccini, su entrambi i lati).

Il nostro giornale, Sardegna Live, si era già occupato della paradossale vicenda

Ora però, c’è un motivo in più che le autorità competenti non possono trascurare: quella Lancia Y, priva di regolare Rca obbligatoria, va spostata. E anche subito.