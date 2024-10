“E’ stato un tripudio di emozioni, tutto si è svolto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, la generosità e il grande cuore della gente è stato triplicato, non ci sono state le luci, i colori e le emozioni della scalinata di Bonaria che ci accompagna da sempre in questo bellissimo ‘viaggio’ di speranza e di grande altruismo, ma la preraccolta nei market e il passaparola della gente che ha portato buste di generi alimentari e giocattoli qui al Centro diocesano di via Po, hanno permesso di superare tantissimo ciò che è stato raccolto negli scorsi anni”.

Così, a caldo, le parole di Gennaro Longobardi, storico fondatore del “Miracolo di Natale”, giunto quest’anno all’edizione numero 24: la manifestazione, svoltasi ieri con una grande maratona di solidarietà, dalle 9 alle 21, ha raggiunto un risultato strepitoso. All’interno del grande Centro Diocesano Caritas di distribuzione (che sostiene migliaia di famiglie bisognose in difficoltà), sono state raccolte quasi 30 tonnellate di merce, che i volontari provvederanno ora a sistemare all’interno dei grandi magazzini per poi cominciare già da lunedì la consueta distribuzione, per rendere anche un Natale più sereno e gioioso per chi soffre. Benissimo anche le attività di preraccolta nei market del circondario (erano 15 i Comuni che hanno aderito con in testa le associazioni locali e i sindaci).

Soddisfatti anche don Marco Lai, direttore Caritas Diocesana, Antonello Atzeni (che dirige le attività del Centro di Via Po) e l’arcivescovo Monsignor Giuseppe Baturi, che hanno seguito passo dopo passo tutte le attività dell’iniziativa. Anche quest’anno la Polizia di Stato di Cagliari, per il tramite della portavoce la dottoressa Veronica Madau, ha consegnato tanti doni e buste di viveri, portati appunto da una delegazione di agenti, al Centro Diocesano. Appuntamento per l’anno prossimo, con un’edizione diversa (si spera), nella storica scalinata della Basilica a Bonaria, in piazza dei Centomila.