"Sono 45 i detenuti per terrorismo internazionale in varie carceri italiane" e di questi "27 sono in Sardegna, perché qui ci sono strutture altamente moderne e adatte a queste tipologie di detenuti".

Lo ha detto al question time il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, rispondendo all'interrogazione del deputato del Centro democratico Roberto Capelli che ha chiesto di fare chiarezza sui detenuti islamici presenti in Italia e nell'Isola.

Sull'ipotesi di trasferire i detenuti islamici di bassa pericolosità nelle colonie agricole penali in Sardegna, il ministro ha specificato che "non è prevista nessuna assegnazione a tali strutture di soggetti accusati di reati di terrorismo. Si sta valutando di usarle per la prevenzione del rischio radicalizzazione e per l'esecuzione della pena più adeguata per detenuti che non si siano resi colpevoli di reati efferati e di allarme sociale. Ma nessuna destinazione specifica".