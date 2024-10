Il tribunale di Lanusei, in Ogliastra, resta in piedi, almeno per i prossimi anni. Lo ha confermato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che a margine di un convegno sulla legalità a Cagliari ha incontrato una delegazione di rappresentanti ogliastrini guidati dal consigliere regionale del Pd Franco Sabatini.

"Il tema dei tribunali non è in discussione semmai ci sarà un problema di ritocco dei confini dei singoli circondari nelle varie aree del Paese ma non mi sembra sia il caso della Sardegna - ha spiegato -. Ad oggi non è sul mio tavolo e non lo sarà nei prossimi anni". Il ministro ha poi ricordato che è stata fatta la scelta "di incaricare una Commissione che si occuperà di riorganizzare la geografia giudiziaria soltanto riguardo al tema del Secondo grato e in Sardegna non si pone perché c'è soltanto una Corte d'appello (Sassari è sede distaccata di Cagliari, ndr)". Sabatini ha espresso "soddisfazione" per le parole del ministro.