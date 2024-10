Il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando domani, venerdì 31 gennaio, sarà nel Sulcis per una visita ai luoghi del Parco Geominerario.

Resterà in Sardegna per due giornate. Alle 17 iniziativa al Teatro Electra con il candidato del Centrosinistra alla presidenza della Regione Francesco Pigliaru. Si prosegue poi sabato 1 febbraio nel Medio Campidano: alle 9 incontro in aula consiliare a San Gavino Monreale con gli amministratori locali e comitati di cittadini. Alle 10 appuntamento con Francesco Pigliaru a Sardara, al cineteatro in via Cagliari. Alle 12:30 a Solarussa, Salone Comunale, incontro con i sindaci di Uras, Terralba, Solarussa e altri amministratori dei comuni colpiti dall'alluvione del novembre scorso. Alle 16:30 sarà a Porto Torres (Sassari), Sala Riunioni Casa delle Associazioni, per un’assemblea pubblica organizzata dal Circolo Pd di Porto Torres sullo sviluppo dell'area industriale.