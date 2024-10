Ci sarà anche il Ministro dell’Integrazione Cécile Kyenge ad accogliere Papa Francesco al suo arrivo a Cagliari previsto per il 22 settembre.

La rappresentante del Governo, secondo le prime indiscrezioni, sbarcherà nell'Isola per portare non solo il suo messaggio di benvenuto al Pontefice, ma anche per rivolgere un’attenzione particolare ai tanti operai senza lavoro, ai giovani dal futuro incerto e ai carcerati costretti a scontare la pena in strutture inadeguate.

La visita di Papa Francesco in Sardegna, secondo quanto si apprende dal Vaticano, avrà il carattere della sobrietà, in linea con quanto richiesto dallo stesso Pontefice.