Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali Dario Franceschini ha visitato questa mattina il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari insieme al Presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru, al Sindaco Massimo Zedda e al Sottosegretario di Stato Francesca Barracciu.

"Stiamo lavorando a livello nazionale per Mont'e Prama - ha dichiarato il Ministro Franceschini al termine della visita - perchè i giganti sono tra punti di forza non solo sardi ma anche nazionali, su cui l'Italia deve puntare. Per il momento i Giganti sono divisi in due musei, ma la nostra intenzione - ha detto Franceschini - è quella di raggrupparli in un'unica struttura".