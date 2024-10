In Sardegna

"Un lavoro serio, non gridato e quotidiano porta i risultati". Così il ministro dei Trasporti Graziano Delrio ad Olbia per inaugurare l'apertura al traffico del lotto 9 della Sassari-Olbia. Il ministro ha sottolineato gli interventi del Governo in sinergia con la Regione Sardegna fatti negli ultimi anni per migliorare i collegamenti nell'Isola.