Il ministro della Difesa Roberta Pinotti illustra a "La Nuova Sardegna" l'accordo sulle servitu' militari messo a punto con la Regione e annuncia importanti novità.

"Apriremo a breve la caserma di Pratosardo a Nuoro. Mi ero impegnata in prima persona per concludere un iter che si era un po' incagliato. Ci siamo riusciti anche per i molti arruolati sardi che desiderano riavvicinarsi alle famiglie puo' essere una buona notizia per una questo abbiamo deciso di aprire questa caserma. Ho dovuto lavorare per convincere i vertici militari. L'esercito in un'ottica di razionalizzazione non apre piu' nuove caserme. Ora non sono una priorita'. Ma in questo caso abbiamo fatto un'eccezione per venire incontro alle richieste del territorio. E poi questa caserma dara' un importante indotto in un'area economicamente in affanno", afferma il ministro che ha detto di condividere in pieno il nuovo accordo sulle servitu' militari.

"Di fatto abbiamo accolto tutte le richieste che erano accoglibili. So che i sardi hanno una grande attenzione verso il tema dei poligoni. E' nato un nuovo rapporto tra la Difesa e la Sardegna. Un rapporto improntato sul rispetto reciproco. Da parte nostra c'e' un grande sforzo per venire incontro alle esigenze dei sardi. Abbiamo anche un dato del ritorno economico della presenza delle forze armate sull'isola e si aggira intorno ai 300 milioni di euro all'anno", ricorda Pinotti, secondo cui e' stato fatto il massimo.