Oggi arriva in Sardegna il ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli. Accompagnato dal candidato alla presidenza della Regione per il Movimento 5 Stelle Francesco Desogus, il ministro farà tappa a Cagliari, Paulilatino, Orani e Mamoiada.

Insieme ai temi relativi alle politiche culturali, Bonisoli visiterà anche una impresa agropastorale, in segno di solidarietà con la lotta dei pastori per un prezzo del latte più equo.

La visita del ministro partirà da Cagliari dove alle 9.45, presso il Business Center dell'aeroporto di Elmas, incontrerà la stampa insieme al candidato Francesco Desogus e al senatore Gianni Marilotti. Al termine della conferenza stampa, Bonisoli visiterà la mostra "Sardegna Archeologica. Museo a cielo aperto" allestita al piano partenze dell'aeroporto. Ad accompagnarlo ci sarà anche lo studioso e giornalista Sergio Frau.

Sempre all'aeroporto, il ministro sarà inoltre accolto dal soprintendente del Teatro Lirico di Cagliari Claudio Orazi.

Alle 12 Bonisoli sarà a Paulilatino dove, al Teatro Grazia Deledda, affronterà il tema delle politiche culturali per le zone interne insieme al candidato Francesco Desogus, ai parlamentari Gianni Marilotti e Mara Lapia, e al direttore del Teatro Grazia Deledda Aldo Sicurella.

Nel pomeriggio sono previste due tappe. La prima sarà ad Orani dove alle 14 il ministro Bonisoli visiterà l'azienda agropastorale Usurtala, cui seguirà una breve visita nella città natale di Costantino Nivola. La visita in Sardegna di Bonisoli si concluderà a Mamoiada dove, alle 16, il ministro visiterà il Museo delle Maschere.