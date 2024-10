"Oggi a Bitti è come se ci fosse tutto il governo! Siamo stati fin dal primo momento accanto a tutta la comunità sarda e in particolare a quella del nuorese così gravemente colpito. Sin dalle prime ore di quella maledetta pioggia che ha portato via con sé tre vittime, alle quali va anche oggi il nostro pensiero".

Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, oggi a Bitti.

"Siamo qui - ha detto - per prendere contezza dei danni che le istituzioni locali e regionali ci formalizzeranno nelle prossime ore in modo da potere subito dopo iniziare a lavorare per far tornare la città di Bitti alla normalità e per mettere in sicurezza e in tempi rapidi l'intero territorio".

"Un grazie di cuore ai soccorritori che hanno evitato che ci fossero altre vittime e alla grande famiglia della Protezione Civile, alle Forze Armate, alle Forze dell'ordine e ai Vigili del Fuoco eccezionali come sempre. Davanti a una calamità naturale - ha affermato Boccia - si interviene con tutte le forze e le risorse che si hanno a disposizione e lo Stato attraverso tutte le sue articolazioni (Comune, Provincia e Regione), è al servizio della comunità di Bitti".