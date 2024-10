Il Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali ha firmato la declaratoria sull'emergenza dovuta alle calamità naturali causata dalle nevicate di gennaio e dalle gelate di aprile. E’ invece alla firma del ministro Maurizio Martina la declaratoria sullo stato di siccità la cui entrata in vigore è prevista per i prossimi giorni. Si riconoscerebbe l'emergenza per l’intero comparto agricolo sardo.

Col provvedimento già approvato per le nevicate di gennaio, invece, le aziende colpite, se anche non avessero sottoscritto la polizza assicurativa, potranno accedere alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale e agli strumenti di carattere finanziario (sospensione dei pagamenti sui mutui bancari agrari, riduzione del 50% o sospensione su quelli previdenziali e assistenziali) messi a disposizione dallo Stato.