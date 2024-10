L'esercitazione militare Vega 2014, che si svolgerà in Sardegna e che vede anche Israele tra varie nazioni invitate, non prevede né bombardamenti né che si apra il fuoco.

Lo precisa la Difesa. Parlamentari di M5S e Sel avevano chiesto di cancellarla in seguito ai bombardamenti di Gaza.

Il ministero osserva anche che il programma delle esercitazioni che si svolgeranno in Sardegna nel secondo semestre del 2014 non è stato ancora approvato dallo Stato Maggiore della Difesa e quindi comunicato al vertice del Dicastero.

'Vega 2014' si svolge annualmente in Sardegna ed è inserita, di massima, nella prossima programmazione. Ma, di fatto, non ha ancora completato la fase di pianificazione e, comunque, si sottolinea "non prevede esercitazioni a fuoco né tantomeno bombardamenti".

Le attività di pianificazione dell'esercitazione multinazionale inizieranno a settembre, e in quella sede le nazioni invitate confermeranno o meno la loro partecipazione.