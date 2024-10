Nella giornata di ieri, il Nuovo Teatro Santa Croce di Pozzomaggiore ha ospitato il seminario tenuto dal dottor Franco Ferreri, dal titolo “Migliorare l’autostima dei nostri giovani-Strategie Pratiche”.

Ad aprire i lavori, il Sindaco Mariano Soro che ha voluto rimarcare l’utilità di questo progetto destinato agli alunni, ai genitori e agli insegnanti e che mira, tra le altre cose, alla presenza di uno psicologo all’interno degli scuole e il suo interfacciarsi con il personale scolastico e gli studenti.

Tra gli altri argomenti trattati, l’aumento dell’autostima nei ragazzi, il perchè i figli vengono, spesso, colpiti dalla sindrome del “Non aver voglia di studiare”, la consapevolezza dei genitori, il metodo del capire e del farsi capire, le frasi killer dell’autostima, le paure e le convinzioni limitanti e il ruolo strategico delle emozioni.

Un pubblico attento ha avuto modo di ascoltare le spiegazioni del dottor Ferreri, utili anche per il miglioramento della comunicazioni con chi, nel prossimo futuro, prenderà in mano le redini del paese. Al termine, il primo cittadino ha voluto ringraziare i presenti, in modo particolare Ferreri per la sua grande professionalità. L’evento è stato promosso dall’istituto comprensivo di Pozzomaggiore in collaborazione con l’Amministrazione comunale.