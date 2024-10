La foto (volutamente oscurata per via delle tristi immagini forti) non faceva presagire nulla di buono: il piccolo micetto è stato investito e soccorso dagli angeli che si prodigano per salvare le bestiole abbandonate e ferite.

Loro, che non smettono un solo giorno dell'anno di accudire gli amici a 4 zampe sfortunati, sono i volontari della Lida Sezione di Olbia, che raccontano attraverso i social quanto è accaduto: “E’ stato soccorso nello stato in cui vedete, è un micino di circa 5 mesi, investito all’Isola Bianca. Una zampina è completamente spappolata e le interiora sono totalmente fuoriuscite. È in sala operatoria da circa due ore, stiamo aspettando aggiornamenti dalla clinica. Lo abbiamo chiamato Stefanino. Per queste povere creature e di conseguenza per noi, non c’è tregua, nemmeno nei giorni di festa. Ringraziamo chi potrà aiutarci, noi non riusciamo più a far fronte a tutte queste continue emergenze”.

L’intervento

“L’intervento è stato molto lungo e difficile. Oltre all’intestino fuoriuscito, il piccolo aveva la zampa quasi spappolata. Il tremolio che vedete nel video è molto positivo poiché l’esposizione dei visceri all’esterno gli ha comportato notevole ipotermia, quindi anche se non bello a vedersi per il nostro veterinario è bellissimo. Ora è in clinica sotto la lampada, è bello caldo, quasi sveglio e ha quasi smesso di tremare. Il nostro piccolo guerriero ha trascorso la notte tranquillo. Mangia con appetito, rimane sotto terapia antibiotica e antidolorifica. Noi continuiamo a voler essere positivi. Grazie per i vostri tanti messaggi, Stefanino non è più solo”.

Per aiutare i volontari con offerte e far fronte così alle continue spese mediche degli animali assistiti, è possibile contattare:

Facebook: https://www.facebook.com/LidaSezOlbia/

Contatti 333 4312878 - lidaolbia@tiscali.it

Per spedizione aiuti

LIDA Sez. Olbia - rifugio I Fratelli Minori

Località Colcò n. 13 - 07026 Olbia

