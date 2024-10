Sono 14 le località marine e 7 quelle lacustri i luoghi premiati con il titolo di "mare più bello" nella nuova "Guida Blu", curata da Legambiente e Touring club, dove viene raccontato il ''meglio delle località costiere italiane che hanno saputo coniugare, con successo, turismo e sostenibilità''.

Tra le località marine peninsulari e delle isole maggiori, le 5 vele vanno a Castiglione della Pescaia (Gr), Pollica-Acciaroli-Pioppi (Sa), Posada (Nu), Ostuni (Br), San Vito Lo Capo (Tp), Vernazza (Sp), Otranto (Le), Melendugno (Le), Baunei (Og), Bosa (Or), Maratea (Pz). New entry 2014 sono Domus De Maria (Ca) e Roccella Jonica (Rc). Per le isole minori, l'ambito riconoscimento va a Santa Marina Salina (Me).

Invece tra le località lacustri le 5 vele vanno a: Molveno (Tn), Appiano sulla strada del vino (Bz) e Fie’ allo Sciliar (Bz) che guidano la classifica dei laghi, seguiti dalla new entry del 2014 Avigliana (To) sul lago di Avigliana Grande, in Piemonte, Tuoro del Trasimeno (Pg) sull’omonimo lago, Massa Marittima (Gr) in Toscana sul lago dell’Accesa, Bellagio (Co) sul lago di Como.

Tra i comprensori turistici top ci sono il Golfo di Orosei, Ogliastra e Baronia.