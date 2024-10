Ancora una volta la Sardegna si conferma la regione con il mare piu' pulito d'Italia.

Nella classifica di Legambiente e Touring Club al primo posto si trova il litorale di Chia, che include il comune di Domus De Maria in provincia di Cagliari, seguito dalla Maremma Toscana, con i comuni di Castiglione della Pescaia, Scarlino e Marina di Grosseto, e poi ancora la Sardegna con la Baronia di Posada e il Parco di Tepilora in provincia di Nuoro.

Localita' che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento delle 'Cinque Vele', assegnato dalla Guida di Legambiente e Touring Italiano "Il mare piu' bello" giunta alla diciassettesima edizione.

La Guida quest'anno offre ai suoi lettori una nuova bussola, quella dei comprensori turistici, per orientarsi tra le tante localita' marine e lacustri della Penisola, mettendo in fila oltre 100 comprensori, tra marini e lacustri, ossia territori vasti che possono contenere anche piu' comuni.

Una scelta dettata dal fatto che chi va in vacanza non si ferma al confine amministrativo, ma visita spesso un territorio piu' ampio optando per modalita' di turismo itinerante.

Ecco perche' quest'anno "Il Mare piu' bello" non assegna le 5 vele ai singoli comuni, ma ad interi comprensori turistici scelti secondo i tradizionali criteri della Guida. Nel 2017 sono 21 comprensori turistici che hanno ottenuto il riconoscimento delle cinque vele: 15 quelli marini e 6 quelli lacustri.