TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMANI MARTEDI'



NORD:

- NUVOLOSITA' VARIABILE ALTERNATA A SCHIARITE, PIU' FREQUENTI SU PIANURA PADANA E FRIULI-VENEZIA GIULIA, MA CON NUBI PIU' COMPATTE ASSOCIATE A PIOGGE O LOCALI TEMPORALI SULLE ZONE ALPINE COMPRESE TRA TRENTINO ALTO ADIGE E PIEMONTE, SU LIGURIA E SU EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE. NEL CORSO DEL POMERIGGIO LE PRECIPITAZIONI TENDERANNO AD INTERESSARE PARZIALMENTE ANCHE LE AREE PEDEMONTANE DEL PIEMONTE E QUELLE PIANEGGIANTI DELLA LOMBARDIA MENTRE SI ATTENUERANNO SU LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA.

IN SERATA E PER FINE GIORNATA NUOVE NUBI INTERESSERANNO GRAN PARTE DEL TRIVENETO CON PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHE DIFFUSE.



CENTRO E SARDEGNA:

- ADDENSAMENTI COMPATTI SU SARDEGNA, LAZIO, TOSCANA, UMBRIA ED AREE INTERNE DI ABRUZZO E MARCHE MERIDIONALI CON ROVESCI O TEMPORALI DA SPARSI A DIFFUSI;

GENERALMENTE VELATO SUL RESTO DEL SETTORE.

ATTENUAZIONE DEI FENOMENI ATTESA DALLE ORE SERALI.



SUD E SICILIA:

- MOLTO NUVOLOSO SULLE REGIONI PENINSULARI CON PIOGGE DIFFUSE E LOCALI TEMPORALI, PIU' FREQUENTI SU CAMPANIA E BASILICATA. I FENOMENI SARANNO PIU' ISOLATI SU MOLISE E CALABRIA E SI ATTENUERANNO COMPLESSIVAMENTE DURANTE LE ORE SERALI SALVO PERSISTERE ANCHE PER FINE GIORNATA SU BASILICATA E PUGLIA CENTRO MERIDIONALE.

- CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SULLA SICILIA MA CON QUALCHE NUBE IN

PIU' E SPORADICHE PIOGGE SUI RILIEVI SETTENTRIONALI DELL'ISOLA.



TEMPERATURE:

- MINIME STAZIONARIE O IN LIEVE DIMINUZIONE A NORD BE SULLA SARDEGNA MERIDIONALE, STAZIONARIE SULLE REGIONI CENTROMERIDIONALI ADRIATICHE E SULLA SICILIA, IN AUMENTO ALTROVE;

- MASSIME IN AUMENTO AL NORD, TOSCANA E CALABRIA

CENTROMERIDIONALE,STAZIONARIE SU SICILIA E MARCHE, IN DIMINUZIONE SUL

RESTO DEL PAESE.



VENTI:

- GENERALMENTE DEBOLI VARIABILI, TENDENTI A DIVENIRE DEBOLI O

MODERATI DI MAESTRALE SULLA SARDEGNA.



MARI:

- POCO MOSSI CON TENDENZA A DIVENIRE LOCALMENTE MOSSI CANALE DI SARDEGNA, STRETTO DI SICILIA E BOCCHE DI BONIFACIO.

Il tempo previsto per domani mattina

Il tempo previsto per domani pomeriggio

Tempo previsto per domani sera

Tempo previsto per domani notte