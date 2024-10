Emozionato, orgoglioso e accolto da applausi e abbracci: Luigi Lai, 87 anni, dall’età di 10 anni suona le launeddas, per oltre 50 anni ha accompagnato tantissimi eventi culturali, artistici, rassegne folk anche con artisti di grande calibro, sardi e di fama nazionale.

Stasera, in una gremitissima aula consiliare, in via Scipione, la sindaca di Sestu Paola Secci, l’assessore alla Cultura Matteo Taccori, insieme al presidente del sodalizio sestese Associazione culturale - Gruppo Folk “San Gemiliano”, Mino Meloni, Luigi Lai ha ricevuto la cittadinanza sestese.

La comunità di Sestu di via Quasimodo, guidata da Dionisio Pinna, gli ha realizzato uno stupendo quadro in rame che è stato consegnato al maestro durante il suggestivo appuntamento.

VIDEO