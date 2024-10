Parte della copertura in lamiera di una scuola strappata via, alberi, rami e pannelli solari caduti, cornicioni, cartelloni pubblicitari e pali dell'illuminazione pericolanti. Sono decine gli interventi già effettuati dai vigili del fuoco a Cagliari e nell'hinterland per i danni causati dalle forti raffiche di maestrale.

L'episodio più grave a Uta, all'Istituto comprensivo statale di via Regina Margherita, dove il vento ha strappato circa 50 metri quadri di copertura di alluminio del tetto. All'interno delle aule c'erano alcuni studenti che si occupano di orientamento e gli alunni del corso serale: nessuno è rimasto ferito.

Sul posto i vigili del fuoco, che ora stanno lavorando per mettere in sicurezza la struttura. "Il Comune è subito intervenuto - ha detto all'ANSA la dirigente scolastica Silvia Minafra - martedì avevo fatto una segnalazione per alcune infiltrazioni dal tetto della primaria e domani avevamo fissato un incontro urgente proprio per risolvere questi problemi".

Pompieri in azione anche sulla statale 131. All'altezza del chilometro 15, il vento ha fatto crollare alcuni pannelli solari che sono caduti sul solaio e sul piazzale. Anche in questo caso, non si registrano feriti. In via Premuda a Cagliari le raffiche di maestrale hanno fatto volare via alcuni pannelli posizionati su un palazzo, mentre nel quartiere di Sant'Elia un albero è caduto sulla strada, bloccandola.

Interventi anche in altre zone della città per rami e cassonetti finiti sulle auto, cornicioni e pali dell'illuminazione pericolanti.